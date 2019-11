Pino Daniele: la storia di "Tutta n’ata storia – Vai mo’ – Live in Napoli"

Il doppio vinile "Tutta n’ata storia – Vai mo’ – Live in Napoli" è l’ultima produzione discografica di Pino Daniele in vita.

L’album è un live registrato l’8 luglio 2008 in piazza del Plebiscito a Napoli, davanti al pubblico che Pino amava come se stesso. Un’occasione per celebrare i suoi 30 anni di carriera, un evento storico che il cantautore partenopeo ha deciso di incidere su disco.

Si tratta di un LP che include i suoi grandi successi, da Quanno chiove a A me me piace o’blues, da Yes I Know my way a Dubbi non ho, fino all’immancabile classico Napul è.

Non mancano, poi, anche i brani del repertorio più recente di Pino, come Sara non piangere o Che male c’è.

