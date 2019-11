Lady Gaga 'ripudia' il discusso 'Artpop'

Per Lady Gaga, è come se "Artpop" non fosse mai esistito. Con un conciso tweet la popstar ha "ripudiato" quello che è forse l'album più discusso della sua carriera fino ad oggi, "Artpop" del 2013: fu proprio a partire da quel disco che entrò in crisi la carriera della cantante, dal 2008 regina delle classifiche mondiali grazie a hit come "Just dance", "Poker face", "Paparazzi", "Bad romance", "Telephone", solo per citarne alcune. Il successo di "A star is born" e della sua colonna sonora, con "Shallow" che ha permesso a Gaga di tornare in cima alle classifiche, ha rappresentato una sorta di rinascita per la cantante, che ricordando il disco del 2013 scrive su Twitter: "I don't remember ARTPOP", ossia "Non riesco a ricordare ARTPOP".

i don’t remember ARTPOP — Lady Gaga (@ladygaga) November 11, 2019

Anticipato da una serie di uscite che alimentarono non poco le aspettative di pubblico e addetti ai lavori, dopo due best-seller come "The fame" e "Born this way", "Artpop" - che arrivò nei negozi nell'autunno del 2013, dopo l'uscita del singolo "Applause" - non riuscì a replicare le stesse performance dei due dischi precedenti nelle classifiche mondiali (258.000 copie di "Artpop" contro 1.100.000 di "Born this way" nella prima settimana negli Usa). Fu la stessa Lady Gaga ad ammettere il flop, qualche mese dopo la pubblicazione del disco: con un messaggio pubblicato sul suo fansite la popstar puntò il dito contro i " traditori " responsabili a suo avviso del flop.