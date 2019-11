Beck: ecco il disco registrato in gran segreto nello studio di Prince

Sorpresa Beck: il musicista losangelino pubblica un disco registrato in gran segreto nello studio di Prince, lo Studio A di Paisley Park, la residenza della voce di "Purple rain" a Chanhassen in Minnesota. Il disco si intitola proprio "Paisley Park Sessions" ed è un Ep contenente tre canzoni: nuove versioni di "Where it'at" e "Up all night", due brani di Beck già noti al pubblico, e un medley composto da "Raspberry beret", "When doves cry", "Kiss" e "1999", quattro cavalli di battaglia del folletto di Minneapolis. Ecco un video che racconta le lavorazioni del disco:

L'Ep è disponibile solamente su Amazon Music. "Ho sempre sentito il nome di 'Paisley Park', sin da quando ero bambino, immaginando questo posto. È speciale essere qui", racconta Beck nella clip, "non avevo grosse aspettative: sono venuto qui ed è stato tutto sorprendente". Il 22 novembre, intanto, uscirà il nuovo album di inediti