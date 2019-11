Celine Dion, il nuovo album il 15 novembre e in estate il tour

Manca poco al nuovo album di Celine Dion, “Courage”, che farà il suo ingresso sugli scaffali dei negozi di dischi il prossimo 15 novembre dopo che lo scorso 4 ottobre il singolo “Imperfections”, firmato da Ari Leff, Michael Pollack, Nicholas Perloff-Giles e Dallas Koehlke, è entrato in rotazione radiofonica. “Courage”, preordinabile a questo link, segue di tre anni l’album in francese "Encore Un Soir" e di sei anni l’ultimo disco in inglese, "Loved Me Back To Life". “Courage” si avvale di diverse collaborazioni che includono artisti come LP, Steve Aoki, The Stereotypes e diversi altri.

La cantante canadese porterà poi la musica della sua prossima prova di studio sui palchi internazionali e farà tappa anche in Italia, il 25 luglio, al Lucca Summer Festival, nella cittadina toscana: la data è l’unica prevista al momento nella Penisola dal “Courage World Tour”, prodotto da Di&GI – D’Alessandro & Galli.