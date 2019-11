Iggy Pop e Black Francis (Pixies) omaggiano Mose Allison: ascolta

Il prossimo 29 novembre vedrà la luce l’album tributo “If You’re Going to the City”, in omaggio al pianista, cantante e compostiore jazz Mose Allison venuto a mancare nel novembre del 2016. Tra i brani presenti nel disco ci saranno anche due cover interpretate da Iggy Pop e dal frontman dei Pixies Black Francis, che daranno voce il primo a “If You’re going to the City” e il secondo a “Numbers on Paper”. Oggi, che Allison avrebbe compiuto, se fosse ancora in vita, 92 anni, entrambe le canzoni sono state diffuse. Potete ascoltarle qui:

"Tanto dal punto di vista della musica quanto dal punto di vista dei testi Mose è più con i piedi per terra della maggior parte degli altri e, allo stesso tempo, esistenzialmente oltre chiunque altro là fuori”, ha commentato Black Francis ricordando il jazzista. Oltre ai contributi del rocker statunitense, al secolo James Newell Osterberg, e della voce dei Pixies l’album include anche quelli di, tra gli altri, Taj Mahal, Bonnie Raitt, Richard Thompson, Ben Harper e Charlie Musselwhite, Elvis Costello e diversi altri artisti.