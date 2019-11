X Factor, Arisa a Mara Maionchi: ‘Datti una regolata’

Arisa non ha gradito il modo in cui Mara Maionchi, nella veste di giudice di X Factor 2019, ha commentato il brano “La notte”, scritto da Giuseppe Anastasi e interpretato da Arisa, che nella prima manche del terzo live del talent, andato in onda giovedì scorso, è stato cantato dal concorrente Lorenzo Rinaldi, della squadra di Malika, poi eliminato al termine della puntata.

La Maionchi nel corso della trasmissione aveva definito la canzone pubblicata nel febbraio 2012, che è valsa alla cantante lucana il secondo posto della sessantaduesima edizione del Festival di Sanremo, una “canzone per donne depresse”. Questa la replica di Arisa, riferita dalle principali testate citando un’Instagram story, non più visualizzabile, dell’artista: "Da te non me lo aspettavo. Datti una regolata, e fai attenzione ai testi delle canzoni prima di parlarne". E ancora: "Siamo tutti depressi allora visto che è una canzone che vive nel cuore di tutti. Non è detto che le persone di una certa età possano permettersi di dire quello che vogliono solo perché hanno un microfono davanti. 'La notte' è una canzone che analizza il dolore e lo sconfigge attraverso una nitida speranza: 'La Vita Continuerà'...". Conclude infine Arisa: "Io, noi, non siamo depressi. Siamo persone non superficiali. Il dolore a volte è necessario per crescere e apprezzare di più la gioia. Questi commenti non me li aspetto da te. Sei una madre, e io potrei essere tua figlia".

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, ha partecipato al Festival di Sanremo anche lo scorso anno con il brano “Mi sento bene”, incluso nel sesto album d’inediti dell’artista, “Una nuova Rosalba in città”, pubblicato nei giorni della rassegna. L’album è a oggi l’ultimo capitolo discografico di Arisa.