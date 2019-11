Pete Doherty arrestato per la seconda volta in 48 ore

Pete Doherty era stato arrestato lo scorso venerdì 8 novembre, a Parigi, per aver acquistato della cocaina nella notte. Circa 24 ore dopo che era tornato in libertà il già leader dei Libertines è stato nuovamente arrestato, questa volta per aver colpito un adolescente con un pugno nel quartiere parigino di Saint-German-des-Pres. Secondo quanto riferito dall’avvocato di Doherty, Arash Derambarsh, il cantante era uscito proprio per festeggiare il ritorno in libertà: “Pete voleva uscire e celebrare la sua liberazione in un bar là vicino. Ha bevuto e la gente l’ha fatto bere”, ha raccontato Arash Derambarsh. La bevuta è presto degenerata e il diciannovenne colpito da Doherty l’ha denunciato alla polizia lamentando di essere stato ferito in una “rissa tra ubriachi”. Una fonte citata dal giornale britannico NME ha riferito che “prima di essere interrogato dalla polizia Doherty è stato messo da qualche parte perché gli passasse la sbronza”.

Il cantante inglese ha all’attivo tre album solisti, l’ultimo dei quali, “Peter Doherty & The Puta Madres”, è uscito quest’anno. Lo precedono “Grace/Wastelands'” e “Hamburg Demonstrations”