Kiss, i dettagli del concerto all’Arena di Verona: biglietti

Come già riferito da Rockol i Kiss torneranno in Italia per una nuova tappa nella Penisola, dopo quella della scorsa estate, dell’“End of the Road World Tour”, la tournée di addio alle scene di Paul Stanley e compagni. Il secondo passaggio della formazione mascherata avverrà il 13 luglio, quando i Kiss si esibiranno all’Arena di Verona. I biglietti per lo show saranno disponibili in anteprima per il fanclub ufficiale dalle ore 10.00 di martedì 12 novembre 2019. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di giovedì 14 novembre su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

"Tutto quello che abbiamo costruito e conquistato nelle scorse quattro decadi non sarebbe stato possibile senza i milioni di persone nel mondo che ci seguono e sono venute a vederci nei club, nelle arene e negli stadi durante tutti questi anni”, hanno dichiarato i Kiss a commento delle nuove date dell’“End of the Road World Tour”. E ancora:

Questa sarà l'ultima celebrazione per tutti coloro che ci hanno già visto e l'ultima occasione per quelli che non lo hanno ancora fatto. Stiamo per salutarvi con il nostro tour d'addio e il più grande show di tutti i tempi. Ce ne andiamo esattamente come siamo arrivati: senza rimpianti e inarrestabili!

I Kiss hanno dato alle stampe il loro ultimo album d’inediti, “Monster”, nel 2012. Sono seguiti il live “Kiss Rocks Vegas”, pubblicato nel 2016, le raccolte “Kiss 40” (2014) e “Kissworld: The Best of Kiss” (2017) e i boxset “Kissteria – The Ultimate Vinyl Case” (2014) e “Kiss – The Solo Albums 40th Anniversary Collection”.