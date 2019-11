Siberia e Paolo Jannacci: gli showcase di Rockol per la Milano Music Week

Durante la Milano Music Week Rockol organizza diversi appuntamementi live, all'interno di un vero e proprio format dedicato alle professioni e ai temi centrali del music business. Tutto si svolge a Germi - Luogo di contaminazione: da martedì 19 a venerdì 22 novembre, in Via Cicco Simonetta 14/4.

Gli eventi sono ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili: bisogna registrarsi direttamente sul sito di Germi: è necessaria la tessera ACSI, che si può richiedere direttamente sul sito del locale alla prenotazione del posto all'evento.

Il primo Rockol Live Showcase sarà con i Siberia, 19 novembre, alle ore 21.00. La band livornese presenterà in anteprima, in versione acustica, alcune canzoni del nuovo album "Tutti amiamo senza fine"; prodotto da Federico Nardelli il disco sarà pubblicato il 29 novembre per Sugar in collaborazione con Maciste Dischi.

L'evento non sarà soltanto teatro di musica live, ma vedrà i Siberia raccontare le loro canzoni e sviscerarne i testi, approfondendo il concept dualistico dell'album: l'amore nel senso più vasto del termine e negli aspetti più sacri e profani, ma sempre concreti e palpabili. Piacere, colpa, desiderio, coscienza, libertà e moralità.

Il secondo Rockol Live Showcase vedrà protagonista Paolo Jannacci. La serata si svolge venerdì 22 novembre sempre alle ore 21.00, in collaborazione con Nuovo IMAIE e Ala Bianca. Verrà presentato il suo debutto da cantautore, “Canterò”, un album composto da dieci canzoni, un lavo vario che abbraccia la tradizione, ma allo stesso tempo si mostra ricco di suoni e parti calde e pop e che ricorda anche il padre Enzo in una canzone.

Come forse sapete, si svolgerà un terzo evento live: giovedì 21, Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo cantano e raccontano Bruce Springsteen: i biglietti per questo show invece verranno resi disponibili direttamente tramite Rockol; nei prossimi giorni comparira una news con una domanda, e i primi lettori che risponderanno avranno diritto ad un posto per lo show. Stay Tuned!

Germi si trova in via Cicco Simonetta 14/4. Per accedere agli eventi è necessaria la tessera ACSI, che si può richiedere sul sito con 24 ore di anticipo. Aperto lo scorso 5 marzo da Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo insieme ai soci Francesca Risi e Gianluca Segale, Germi è un “luogo di contaminazione” dove si fondono diversi linguaggi musicali e non, dove non esiste alto e basso e dove in questi mesi si è passati dal rock di Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo e Steve Wynn al pop contemporaneo di Ghemon, dalla musica contemporanea a workshop di scrittura, a presentazioni di libri e di fumetti.