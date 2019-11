Ligabue torna in concerto a Campovolo

Ligabue attraverso i suoi social network annuncia un concerto al Campovolo di Reggio Emilia per il 12 settembre 2020. Il rocker nativo di Correggio intende così festeggiare i suoi 30 anni di attività discografica che cadono proprio nel 2020. E anche i 15 anni dal suo primo concerto in quel di Campovolo.

Il concerto ha come titolo ‘30 anni in un giorno’. Lo spettacolo si terrà in uno spazio del tutto nuovo creato ad hoc per la musica denominato RCF Arena Reggio Emilia, attrezzato per ospitare fino a 100.000 persone, con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un'acustica ottimali.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 13 novembre sul circuito Ticketone e dalle ore 11.00 di lunedì 2 dicembre nei punti vendita abituali. Solo per gli iscritti al fan club ufficiale, i biglietti saranno in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 11 novembre, fino alle ore 15.00 di mercoledì 13 novembre.

Questo il messaggio postato dal Liga: