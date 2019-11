NUOVOIMAIE alla Milano Music Week 2019, tutti gli appuntamenti

Per sette giorni a partire da lunedì 18 novembre Milano diventerà il cuore pulsante della musica italiana (e non solo) grazie all'edizione 2019 della Milano Music Week, manifestazione diffusa che vedrà il capoluogo lombardo affollarsi di artisti, addetti ai lavori ed esperti appartenenti al panorama discografico nazionale e internazionale.

Come già accaduto nel 2017 e nel 2018, NUOVOIMAIE prenderà parte attivamente all'iniziativa organizzando concerti, workshop ed eventi speciali che offriranno la possibilità a pubblico e appassionativi di vivere l'esperienza musicale sotto una nuova e sorprendente prospettiva.

La settimana di NUOVOIMAIE alla Milano Music Week prenderà il via lunedì 18 novembre con il convegno - organizzato in collaborazione con la LUISS Business School - "Direttiva Copyright Obiettivo 2020: i nuovi scenari del mercato musicale nell’era del Web", in programma a partire dalle 11,30 presso il Milano Luiss Hub di via Massimo D’Azeglio 3.

Il giorno successivo, martedì 19 novembre, a BASE - in via Borgognone 34 - avranno luogo due eventi: il primo, programmato per le 10 e realizzato da NUOVOIMAIE in collaborazione con EMCA Italia, sarà un workshop per i licei sul valore della creatività, dei creativi e dei loro diritti, mentre - a partire dalle 15 - lo staff dell'Istituto incontrerà gli artisti per “NUOVOIMAIE Professione collecting”, occasione che vedrà il team della società di intermediazione fare il punto sulle attività, le iniziative e servizi messi a disposizione dei creativi.

Mercoledì 20 alle ore 17, presso il locale Germi di via Cicco Simonetta 14, in uno degli scorci più suggestivi dei Navigli milanesi, avrà luogo il workshop "Marketing per artisti", proposto in collaborazione con Rockol durante il quale esperti e addetti ai lavori faranno luce sulle strategie più innovative di autopromozione per cantanti e musicisti. Sempre presso Germi, e sempre in collaborazione con Rockol, venerdì 22 novembre alle 21 avrà luogo lo showcase di Paolo Jannacci organizzato da AlaBianca che vedrà il figlio del leggendario cantautore di "El portava i scarp del tennis" presentare il suo album di debutto da cantautore, "Canterò", pubblicato lo scorso 4 ottobre.

“La Milano Music Week è un appuntamento per noi ricco di molteplici spunti e sollecitazioni che ci permettono di essere ancora più a contatto con gli artisti e di poter fotografare lo stato di salute attuale del panorama dell’industria musicale e dei suoi protagonisti", ha dichiarato il Presidente di NUOVOIMAIE Andrea Miccichè: "Siamo consapevoli che occasioni di questa natura rappresentino un momento privilegiato di approfondimento e confronto, indispensabili per rafforzare e implementare le buone pratiche della nostra collecting. Per noi è importante esserci”.

