Ultimo in studio, al lavoro su nuova musica

"Penso che per Natale potrei farvi un regalino", aveva scritto il cantautore romano lo scorso settembre ai suoi fan su Instagram, promettendo l'arrivo di nuova musica dopo l'album "Colpa delle favole" (uscito ad aprile, sulla scia della partecipazione al Festival di Sanremo con "I tuoi particolari"). A quanto pare, Niccolò Moriconi - questo il vero nome del 23enne cantautore - intende mantenere la promessa: in questi giorni si trova in studio, al lavoro sui suoi nuovi progetti. Proprio oggi ha condiviso sulle sue storie Instagram un'immagine scattata in sala di registrazione: sembrerebbe essere lo studio di proprietà del produttore Diego Calvetti (che compare infatti nell'immagine, di spalle a destra, insieme al chitarrista Luca Colombo), a San Gimignano, nei pressi di Siena.

Già collaboratore di - tra gli altri - Noemi, Annalisa, Marco Masini e Paola Turci, Diego Calvetti ha affiancato Ultimo al Festival di quest'anno dirigendo per lui l'orchestra su "I tuoi particolari", mentre Luca Colombo fa parte della band del cantautore.