Vasco Rossi: doppio album, ecco la tracklist

Ventinove canzoni dal vivo e una registrata invece in studio di registrazione. Il nuovo album del rocker di Zocca, il già annunciato "Vasco Non Stop Live", testimonianza dei concerti della scorsa estate, è un doppio: la tracklist riproduce fedelmente la scaletta delle esibizioni allo Stadio San Siro di Milano e alla Fiera di Cagliari, con l'aggiunta del singolo "Se ti potessi dire", l'"ultima" e "definitiva" canzone di Rossi uscita alla fine di ottobre.

Da "Qui si fa la storia" a "Siamo solo noi", passando per le nuovi versioni di "Cosa succede in città" (il brano tratto dall'omonimo album del 1985 che Vasco ha rispolverato dopo anni, tornando a cantarlo dal vivo dallo scorso anno), "Fegato, fegato spappolato" e "Portatemi Dio" (da "Bollicine", 1983). E poi ancora: il singolo "La verità" (uscito nel 2018 e per la prima volta incluso all'interno di un disco, anche se nella sua versione live), "C'è chi dice no", "Domenica lunatica", "Ti taglio la gola", "La nostra relazione", fino alle immancabili "Vita spericolata", "Canzone" e "Albachiara". Ecco la tracklist completa di "Vasco Non Stop Live":

Disco 1:

"Intro 2019"

"Qui si fa la storia"

"Mi si escludeva"

"Buoni o cattivi"

"La verità"

"Quante volte"

"Cosa succede in città"

"Cosa vuoi da me"

"Vivere o niente"

"Fegato, fegato spappolato"

"Asilo 'Republic'"

"La fine del millennio"

"Portatemi Dio"

"Gli spari sopra"

"C'è chi dice no"

"Se è vero o no"

"Io no..."

Disco 2:

"Domenica lunatica"

"Ti taglio la gola"

"Rewind"

"Vivere"

"La nostra relazione"

"Tango... (della gelosia)"

"Senza parole"

"Sally"

"Siamo solo noi"

"Vita spericolata"

"Canzone"

"Albachiara"

"Se ti potessi dire"

Il disco uscirà il prossimo 6 dicembre, a distanza di due anni dal precedente, il live di "Modena Park" (l'ultimo album di inediti risale invece al 2014 ed è "Sono innocente"). A fine novembre arriverà nei cinema il film-concerto che racconta gli ultimi concerti del rocker, che tornerà ad esibirsi dal vivo la prossima estate con una novità: non gli stadi, ma i festival. Tappa speciale, il Circo Massimo di Roma.