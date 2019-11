Music Biz, l'industria musicale spiegata facile: il riconoscimento facciale ai concerti non piace a nessuno

Ricordate quando, nel 2018, Ticketmaster e Live Nation iniziarono a sperimentare le tecnologie di riconoscimento facciale per l'ingresso ai concerti, lasciando presagire che i dispositivi di riconoscimento biometrico potessero sostituirsi in tutto e per tutto al vecchio biglietto cartaceo? Non era fantascienza, ma - almeno per i prossimi anni - non sarà l'occhio di un grande fratello digitale ad accordarci o meno l'ingresso a uno spettacolo di musica dal vivo. Ve ne parliamo nella puntata di oggi di Music Biz:

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

