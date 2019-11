Jovanotti canta Lucio Dalla: nel nuovo album una cover di 'L'ultima luna'

Jovanotti torna ad omaggiare Lucio Dalla. Nel nuovo album del cantautore, "Lorenzo sulla Luna", disco di cover che ha visto Jovanotti incidere una serie di canzoni deeicate al satellite nell'anno in cui cade il cinquantesimo anniversario dell'allunaggio, sarà inclusa anche la sua versione di "L'ultima luna", brano che la voce di "Caruso" incise per il suo ottavo album nel 1979.

Si tratta di un nuovo tributo di Jovanotti al compianto cantautore bolognese. Non è la prima volta, infatti, che Lorenzo omaggia Dalla: nel 2017 inserì all'interno di "Oh, vita!", il singolo che anticipò l'omonimo album, un sample di "Futura", mentre quest'estate ha cantato in un paio di tappe del suo "Jova Beach Party" il classico "Com'è profondo il mare". Il primo, però, arrivo pochissimi giorni dopo la scomparsa di Dalla, quando nel marzo del 2012 il suo tour nei palasport legato all'album "Ora" fece tappa proprio a Bologna. In quell'occasione Jovanotti cantò "L'anno che verrà": "Abbiamo perso un maestro. Non ci ha lasciato tristezza, perché non era un maestro di tristezza: era un maestro di allegria e di fantasia. Io ero bambino quando c'era questo pezzo...", ebbe a dire, prima di interpretare uno dei cavalli di battaglia del cantautore.Accanto alla cover di "L'ultima luna" all'interno del disco di cover di Jovanotti dovrebbero trovare spazio anche la sua versione di "Luna" (la hit di Gianni Togni), già pubblicata quest'estate , e una nuova versione di "Luna di città d'agosto", una vecchia canzone di Lorenzo contenuta all'interno dell'album "Lorenzo 1997 - L'albero".

"Lorenzo sulla Luna" uscirà il prossimo 29 novembre: il disco è stato prodotto da Rick Rubin, già al fianco di Jovanotti per "Oh, vita!".