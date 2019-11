Run-DMC, la nuova scuola del terzetto del Queens

Quando ci si addentra nelle origini dell’hip hop è impossibile non imbattersi nei Run-DMC, il terzetto del Queens newyorkese nato nel 1983 dall’unione delle forze di Joseph Simmons, Darryl McDaniels e Jason Mizell. Dopo che la vecchia scuola, rappresentata al meglio da figure come, tra gli altri, Kool Herc, Grandmaster Flash e Afrika Bambaataa, aveva posto le fondamenta dell’hip hop e dopo che la Sugarhill Gang, con la sua “Rapper’s Delight”, aveva dimostrato che anche questo genere musicale poteva scalare le classifiche, la nuova scuola dei Run-DMC, ma anche di formazioni come i Public Enemy e i Beastie Boys, ha preso tra le mani lo scettro dell’hip hop aprendo la strada a una forma molto più simile a quella che ci siamo abituati ad ascoltare in anni più recenti, lontana dalle sonorità funk e danzerecce dei primi anni e orientata verso suoni più duri.

Oggi, 14 novembre, Joseph Simmons dei Run-DMC, noto anche come Run, Rev.Run o DJ Run, compie 55 anni: una buona occasione per ripassare i brani del terzetto che nel 2002, dopo l’uccisione di Jason Mizell nel suo studio di registrazione del Queens, ha cessato le attività. Ci concentriamo sugli anni Ottanta e vi proponiamo tutti i singoli pubblicati dal gruppo in quel decennio, a partire dal suo brano più noto, “It’s Like That”.