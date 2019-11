Pearl Jam, il nuovo album: 'Sarà diverso. Ci stiamo lavorando'

Prima o poi arriverà. Si spera più prima che poi. Soprattutto perché dall'uscita dell'ultimo album di inediti della band che alla fine degli anni ‘90 scalò le classifiche con "Last kiss" sono passati quasi sette anni. Dell'ideale successore di "Lightning bolt" si è più volte parlato negli ultimi mesi. Ora arriva un piccolo aggiornamento sullo stato delle lavorazioni di quello che sarà l'undicesimo disco in studio della formazione capitanata da Eddie Vedder: il chitarrista Mike McCready, che ha recentemente composto la colonna sonora di un documentario su Johnny Cash, ha fatto sapere che i Pearl Jam sono al lavoro ad un album che sarà diverso rispetto a quanto proposto finora dal gruppo.

In un'intervista concessa all'edizione statunitense di Rolling Stone per promuovere proprio la colonna sonora di "The gift: the journey of Johnny Cash", così come si intitola il docu-film sulla storia e la carriera del compianto cantautore, Mike McCready non si è tirato indietro quando il giornalista gli ha chiesto aggiornamenti sul nuovo progetto dei Pearl Jam. E ha spiegato:

"Sono sette anni che lavoriamo duramente in studio. Lo stiamo facendo con i nostri ritmi. Ci stiamo lavorando proprio in questo momento. È bello, diverso, ne sono entusiasta. Ma non abbiamo ancora chiuso nulla".

I Pearl Jam non hanno annunciato concerti per il 2020, ma - come già anticipato da Rockol - sarebbero prossimi a farlo, e nel calendario dovrebbe trovare spazio anche una data in Italia in programma per il prossimo luglio a Imola. Commentando i rumours relativi al nuovo tour, il chitarrista ha detto:

"Sono pronto a suonare di nuovo con i ragazzi. Ma non ci sono piani, al momento".

Il lungo silenzio discografico nel quale si erano rintanati Eddie Vedder e compagni dopo l'uscita di "Lightning bolt" - non fa testo l'album dal vivo "Let's play two" del 2017 - è stato interrotto all'inizio del 2018, quando la band ha pubblicato il singolo "Can't deny me".