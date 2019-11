Black Crowes, ufficiale: è reunion

Dopo settimane di voci, arriva finalmente l'annuncio: i Black Crowes tornano a suonare insieme. È reunion per la rock band di Atlanta che conquistò le classifiche nei primi Anni '90 grazie a singoli come "Remedy" e "Sting me", solo per citarne un paio.

Chris Robinson e compagni torneranno a condividere il palco per un'occasione speciale: i festeggiamenti per il trentennale del loro album d'esordio, "Shake your money maker", uscito nel 1990. Per ora sono stati annunciati solamente due concerti, entrambi negli Stati Uniti: il 17 luglio a New Jersey e il 18 a New York. I Black Crowes suoneranno tutto "Shake your money maker", ma anche i successi contenuti nei loro successivi dischi.

Fondata nel 1984, la band si era sciolta una prima volta nel 2002. Tre anni dopo il ritorno: il tempo di pubblicare due album, "Warpaint" del 2008 e "Before the frost... Until the freeze" del 2009, poi di nuovo lo scioglimento, nel 2015.