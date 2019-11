Pino Daniele a San Siro prima di Bob Marley: ascolta l'inedito bootleg

Nel giugno del 1980 Pino Daniele, che pochi mesi prima aveva consegnato al mercato "Nero a metà", l'album della sua consacrazione, fu chiamato ad aprire il concerto di Bob Marley allo Stadio Meazza di Milano, poi diventato leggendario. Il cantautore partenopeo scaldò la folla dello stadio milanese facendo ascoltare alcune canzoni tratte proprio dal disco in promozione - tra queste anche "A me me piace o' blues" e "Musica musica" - e brani dei suoi dischi precedenti, per un totale di nove pezzi e poco più di 45 minuti di musica che sono stati ora pubblicati per la prima volta. Potete ascoltare l'ormai non più inedito bootleg dell'esibizione di Pino Daniele al Meazza in apertura di Bob Marley proprio qui sotto:

L'operazione è stata realizzata da due collezionisti italiani, che solo un mese fa a Rockol avevano raccontato la storia di come sono entrati in possesso dell'inedita registrazione di quasi quarant'anni fa.