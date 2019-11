Kanye West presidente Usa? La folla lo deride: 'Cosa c'è di divertente?'. Video

Solo una decina di giorni fa si è guadagnato l'appassionato elogio di Donald Trump Jr., il figlio del presidente degli Stati Uniti, che il rapper ha difeso in più di un'occasione (anche andandolo a trovare nella sua Trump Tower): "È un pioniere", ha scritto il primogenito del magnate subito dopo l'uscita del nuovo album "Jesus is king". Ora, invece, Kanye West si confronta con una folla che non manca di deriderlo. Lo scorso giovedì Kanye ha partecipato a un panel del Fast Company Innovation Festival, manifestazione che raduna ogni anno a New York aziende che si occupano di innovazione provenienti da tutto il mondo e di fronte al pubblico ha ribadito la sua volontà di candidarsi alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti: non nel 2020, però, ma nel 2024, proprio per "favorire" Trump alle elezioni del prossimo anno. Quando il rapper ha iniziato a parlare della propria candidatura, però, la folla si è messa a ridere. Ecco il video:

Kanye, pur senza scomporsi, si è mostrato infastidito: "Cosa c'è da ridere?", ha detto il rapper. Che poi, riprendendo il discorso, ha fatto sapere: "Vorrei creare tanti posti di lavoro. E potrei cambiare il mio nome in Christian Genius Billionaire Kanye West".