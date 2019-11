Tina Turner appare a sorpresa sul palco a New York: video

Tina Turner a sorpresa sul palco del Lung-Fontanne Theatre di Broadway, a New York. La voce di "The best", che il prossimo 26 novembre spegnerà la bellezza di 80 candeline sulla torta, ha raggiunto sul palco del teatro il cast di di "Tina: the Tina Turner musical", lo spettacolo che ripercorre la sua carriera, portato in scena per la prima volta a Londra lo scorso anno e ora arrivato a Broadway. La cantante, che negli ultimi tempi ha centellinato le sue apparizioni pubbliche, ha detto: "Non potrò mai essere tanto felice come lo sono adesso".

Lo scorso anno Tina Turner ha pubblicato la sua autobiografia, "Tina Turner: my love story", nella quale ha raccontato anche di aver lottato contro un tumore all'intestino e di aver preso in considerazione l'idea del suicidio assistito

L'ultimo album in studio della cantante è "Twenty four seven", uscito vent'anni fa, nel 1999. Negli ultimi anni si sono susseguiti dischi dal vivo e raccolte. Nel 2006 anche un duetto con Elisa, su "Teach me again".