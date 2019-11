Stooges, ecco l’edizione super deluxe dell’album di debutto per i 50 anni

Per il cinquantesimo anniversario dall’uscita dell’album di debutto dello storico gruppo capitanato da Iggy Pop è disponibile in digitale l'edizione super deluxe del disco “The Stooges”. La nuova versione dell’eponima prima uscita discografica degli Stooges - pubblicata originariamente nel 1969 - presenta outtake e tracce alternative mai disponibili prima in digitale, oltre al mixaggio originale e rifiutato di John Cale dell'intero disco, rimasterizzato per la prima volta alla velocità corretta.

Il mix del primo album della formazione statunitense, per mano di Cale, è rimasto inedito fino al 2010 quando è stata pubblicata la riedizione di “The Stooges”. Tuttavia il mix della ristampa del primo album di Iggy Pop e soci - stando a quanto riportato da un comunicato stampa ripreso dalla testata online americana Consequence of Sound - era masterizzato a una velocità inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto.

Ecco la tracklist di “The Stooges: 50th Anniversary Super Deluxe Edition”01. 196902. I Wanna Be Your Dog03. We Will Fall04. No Fun05. Real Cool Time06. Ann07. Not Right08. Little Doll09. 1969 – Original John Cale Mix10. Not Right – Original John Cale Mix *11. We Will Fall – Original John Cale Mix *12. No Fun – Original John Cale Mix13. Real Cool Time – Original John Cale Mix *14. Ann – Original John Cale Mix *15. Little Doll – Original John Cale Mix16. I Wanna Be Your Dog – Original John Cale Mix17. 1969 – Alternate Vocal18. Real Cool Time – Takes 1 & 219. Not Right – Alternate Vocal20. Ann – Full Version21. I Wanna Be Your Dog – Alternate Vocal22. No Fun – Full Version23. Little Doll – Takes 1-5 *24. We Will Fall – Alternate Version *25. Asthma Attack26. I Wanna Be Your Dog – Single Version *

* = precedentemente non disponibili in digitale

Iggy Pop ha pubblicato lo scorso mese di settembre la sua più recente fatica discografica, “Free” (qui la recensione), uscito a circa tre anni di distanza dall’album precedente, “Post Pop Depression”