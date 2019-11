Achille Lauro sui social: 'È giunto il tempo dove ognuno può essere ciò che vuole.'

“La stupida epoca dove si doveva ostentare di essere ‘uomo’ è finita”, ha scritto oggi - 8 novembre - il cantante romano in un post su Instagram per annunciare l’uscita del video che accompagna il singolo ‘1990’.

Achille Lauro, nel messaggio pubblicato sui social - corredato da alcune fotografie che ritraggono la voce di "Rolls Royce" in una stanza tappezzata da poster di, tra gli altri, Spice Girls e Britney Spears, la stessa camera in cui sono ambientate alcune scena della clip diffusa oggi, 8 novembre - ha poi aggiunto:

“È giunto il tempo dove ognuno può essere ciò che vuole. La moda non esiste. Tacchi a spillo e le tipe mi cadono ai piedi”.

Ecco il video della canzone uscita lo scorso 25 ottobre che - per la direzione artistica dello stesso cantante e Nicolò Cerioni, prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production e con la regia di Fabio Breccia - richiama le atmosfere, gli stereotipi e le icone degli anni ’90.Il pezzo “1990" , scritto da Achille Lauro e prodotto dallo stesso cantante con Boss Doms e Gow Tribe è il primo di una nuova serie di brani che richiamano il decennio degli anni ’90, anticipando il nuovo lavoro della voce di “C’est la vie” che sarà completato presso gli studi discografici di Las Vegas.Pochi giorni fa l'artista romano - discograficamente fermo a "1969" uscito nel 2019 - ha “sfidato” Instagram, che più di una volta ha rimosso una foto postata da Lauro che lo ritrae in tacchi a spillo, ritenuta non adatta alle linee guida della community , ricondividendo diverse volte lo scatto che cita David Bowie al Marquee Club di Londra.