Sepultura, il nuovo album ‘Quadra’ esce a febbraio

La band thrash metal brasiliana - che lo scorso ottobre sul palco del Rock in Rio ha annunciato l’uscita di un nuovo disco - ha comunicato che la nuova prova sulla lunga distanza dei Sepultura, “Quadra”, arriverà sui mercati il prossimo 7 febbraio.

L’ideale seguito di “Machine Messiah” del 2017 è anticipato dal singolo “Isolation” che proprio durante il festival dell’America Latina avevano presentato dal vivo ai fan.

Il primo brano estratto dal nuovo disco del gruppo capitanato da Derrick Green è accompagnato dal video riportato di seguito che presenta alcune riprese effettuate durante il live della band sul palco del Parco olimpico di Rio de Janeiro.

In un comunicato stampa il frontman dei Sepultura, in merito al singolo, ha raccontato:

Il chitarrista del gruppo Andreas Kisser, spiegando il nuovo album della band, ha detto:

“‘Quadra', tra gli altri significati, è una parola portoghese che significa campo di gioco, il che per definizione indica un'area limitata di terreno, con demarcazioni definite, dove si applicano le regole del gioco. Tutti noi proveniamo da diverse Quadras. I Paesi, tutte le nazioni con i propri confini e tradizioni; le culture, le religioni, le leggi, l'educazione e l'insieme delle regole di vita. Le nostre personalità, ciò in cui crediamo, come viviamo, come costruiamo le società e i rapporti, tutto dipende dall'insieme delle regole con cui siamo cresciti. Concetti di creazione, divinità, morte e etica. Denaro, siamo schiavi di questo concetto. Chi è povero e chi è ricco, così misuriamo le persone e i beni materiali. Rispetto alla vostra Quadra avete bisogno di denaro per sopravvivere, la prima regola di questo gioco si chiama vita”.