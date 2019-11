Andrea Laszlo De Simone porta in tour "Immensità"

Esce “Immensità”, il nuovo lavoro discografico di Andrea Laszlo De Simone, in vinile e in digitale. L'opera è di fatto la colonna sonora dell'omonimo mediometraggio musicale, che verrà pubblicato nelle prossime settimane.

“Immensità” un lavoro diviso in quattro capitoli (le canzoni) per nove tracce (ogni ‘capitolo’ ha un prologo o una conclusione). Una suite, per usare un termine classico per descrivere una composizione strumentale in più tempi: un'unica sinfonia di 25 minuti e 16 secondi.

Questa la scaletta:

Preludio: Il sogno

Capitolo I: Immensità

Interludio primo: La realtà

Capitolo II: La nostra fine

Interludio secondo: Lo spazio

Capitolo III: Mistero

Interludio terzo: Il tempo

Capitolo IV: Conchiglie

Conclusione

Andrea Laszlo De Simone porterà le nuove composizioni dal vivo accompagnato, oltre che dalla sua band, anche da Giulia Pecora al violino, Clarissa Marino al violoncello e Stefano Piri Colosimo alla tromba e al flicorno, per un totale di nove musicisti sul palco.

Calendario:

17/11 Roma - Angelo Mai

22/11 Torino - CAP 10100

29/11 Padova - CSO Pedro

30/11 Milano - Serraglio