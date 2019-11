Lizzo: "L'ansia è 'benzina' per i miei concerti"

Lizzo ha parlato alla rivista Vogue e ha rivelato che soffre di ansia. La cantante di Detroit ha detto che spesso ne soffre prima di salire sul palco, ma che la usa per "alimentare" la sua esibizione.

Queste le parole di Lizzo:

“Quando divento tanto, tanto ansiosa prima di uno spettacolo, poi ci do dentro sempre di più quando mi esibisco e impazzisco. Non so perché, ma a volte la mia ansia mi alimenta come performer e come artista, so che non per tutti è così. Non so se il mio corpo è come abbia un disperato bisogno di trovare un posto per la mia ansia o se trova come farne uso, la prende e la mette lì”.