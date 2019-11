Max Pezzali: ecco il video di “In questa città”

È uscito il video di “In questa città”, il nuovo singolo di Max Pezzali, anticipazione del nuovo album che verrà pubblicato dall’ex 883 il prossimo anno. La clip diretta da Giorgio Testi - regista che ha collaborato con i Blur in “Blur: No distance left to run”, oltre che, tra gli altri, con Oasis, Adele, Amy Winehouse, Elton John - è stata girata a Roma e si chiude con una vista della Città Eterna dal colle del Gianicolo, di Max insieme al figlio Hilo. La copertina è a cura del fumettista Zerocalcare.

Un album in studio di Max Pezzali manca dal giugno 2015 quando venne pubblicato “L’astronave” (leggi qui la nostra recensione).