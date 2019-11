Jovanotti: guarda la copertina del nuovo album "Lorenzo sulla Luna"

View this post on Instagram

#lorenzosullaluna verrà lanciato il 29 novembre, è un album di 11 canzoni italiane ispirate dalla luna, alcune famose altre meno, tutte registrate in assenza di gravità nel tempo esatto che impiegó l’apollo 11 a partire e tornare sulla terra. L’ha prodotto Rick Rubin e lo abbiamo registrato nel suo studio a Malibu a marzo scorso. Non ci saranno singoli e non sono previsti video, e questa non è la copertina. È un disco che avevo una gran voglia di fare e non era previsto neanche che lo pubblicassi, poi passato il delirio meraviglioso di Jova Beach Party mi sono ritrovato di colpo in uno strano silenzio e riascoltando quelle registrazioni mi sono piaciute e le condividerò con voi in una forma molto tradizionale come è quella dell’LP. #lorenzosullaluna #eguardoilmondodaunoblò