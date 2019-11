Delta V: ecco il video di "Io sto bene"

E’ uscito il singolo dei Delta V “Io sto bene”, tratto dall’album “Heimat” (leggi qui la recensione) pubblicato dalla band milanese lo scorso gennaio. La canzone – cover del brano dei CCCP incluso nell’album “1964-1985 Affinità-divergenze fra il compagno Togliatti e noi - Del conseguimento della maggiore età” uscito nel 1986 – è accompagnata da un video realizzato da Lorenzo D'Orazio e Flavio Ferri, girato a Milano e Barcellona.

Scrivono della canzone i Delta V:

“Come quelle scritte che ti ricordano che "chi tocca muore", quei percorsi troppo accidentati per volerli percorrere veramente. Ecco, è successo. Ad un concerto precisamente, una sera in cui Giovanni Lindo Ferretti suonava a Trezzo insieme a Luca e Ezio, due Ustmamò, altro gruppo che abbiamo sempre stimato. È stato lì dicevamo, proprio sotto a quel palco che abbiamo pensato che certe parole potessero vivere anche con forme diverse ad accompagnarle. Siamo tornati a casa e ci abbiamo lavorato, e pur tenendo a mente il preciso contesto in cui quella canzone era stata scritta, abbiamo raccontato una visuale differente, la prospettiva, una delle migliaia possibili, di chi ascolta e fa proprio, senza mai dimenticare nemmeno per un istante dove tutto è cominciato. E quando la nostra versione si è definita abbiamo pensato che per primi avrebbero dovuto ascoltarla proprio i CCCP. Inconsciamente volevamo capire dove eravamo andati, fino a che punto ci fossimo spinti. Abbiamo sentito Giovanni e Massimo, li abbiamo incontrati e gli abbiano fatto sentire la nostra versione. È stata la cosa migliore che potessimo fare e da quel momento "Io sto bene" è diventata qualcosa di più vicino, famigliare, una piccola, orgogliosa testimonianza a ricordare tutto quello che abbiamo incondizionatamente amato”.