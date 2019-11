Jonas Brothers, ascolta il singolo natalizio "Like It's Christmas"

Entra oggi in rotazione radiofonica e viene pubblicata nelle piattaforme digitali la nuova canzone, dalle atmosfere natalizie, dei Jonas Brothers intitolata "Like It's Christmas".

Kevin, Joe e Nick Jonas lo scorso mese di giugno hanno pubblicato il loro terzo album, "Happiness Begins" (leggi qui la nostra recensione), a ben dieci anni di distanza dal precedente “Lines, Vines and Trying Times" (leggi qui la nostra recensione). Le nuove canzoni saranno proposte in tour anche in quindici città europee, all’Italia è dedicato un unico appuntamento il 14 febbraio 2020 al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano.