Milano Music Week 2019, la presentazione delle autorità

E' stata presentata presso la Sala dell'Orologio di Palazzo Marino nella mattina di oggi, venerdì 8 novembre, l'edizione 2019 della Milano Music Week, manifestazione che tra i prossimi 18 e 24 novembre porterà il capoluogo lombardo a essere uno dei centri nevralgici del settore musicale italiano e internazionale: a introdurre la rassegna alla stampa sono stati il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, il direttore artistico Luca De Gennaro e presidente di FEM - Federazione Editori Musicali e vice presidente del Consiglio di Sorveglianza SIAE Paolo Franchini.

Sala, dopo aver ribadito l'"orgoglio per l'offerta culturale" portata alla città dalla manifestazione, ha ricordato come la rilevanza della Milano Music Week si articoli in tre punti: l'importanza nella musica per una città che sta vedendo crescere costantemente la propria frequentazione turistica, soprattutto da parte della fasce più giovani, la volontà "di diventare una vera music city, come le altre sparse in tutto il mondo" e la peculiarità di un'iniziativa che "cresce alla milanese, passo dopo passo, senza estemporaneità".

"Milano è una città ambiziosa ma umile, che ama imparare", ha ribadito Del Corno, ricordando la visita a Toronto in occasione di una delle passate edizioni della Canadian Music Week alla ricerca di spunti per perfezionare l'iniziativa meneghina.

Dalla prossima edizione il comitato promotore della Milano Music Week oggi composto da SIAE, FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVOIMAIE e Assomusica (l'associazione di categoria dei live promoter) darà vita a una nuova società che da sola si occuperà dell'organizzazione della rassegna, alla quale - ha assicurato Del Corno - "il comune continuerà a fornire supporto prestandosi come cabina di regia".

