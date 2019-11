Eros Ramazzotti in duetto con Gin Lee in ‘Vale per sempre’

Eros Rammazzotti ha all’attivo una nuova collaborazione: il cantante romano ha fatto squadra con l’artista cinese Gin Lee per la realizzazione di una nuova versione del brano “Vale per sempre”, una delle canzoni che compongono la tracklist di “Vita ce n’è”, l’ultimo album di Ramazzotti, uscito lo scorso anno. Quella che è la prima collaborazione asiatica del cantante è stata diffusa sia in mandarino e sia in cantonese. Trovate entrambe le versioni qui:

Chiusa la parentesi sui palchi internazionali il cantautore tornerà a portare la musica di “Vite ce n’è”, e non solo, in Italia, dove Ramazzotti metterà in scena gli ultimi appuntamenti del tour a partire dal prossimo 29 novembre. La tranche italiana si chiuderà il 20 dicembre al Forum di Assago.