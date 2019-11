PMI alla Milano Music Week 2019: tutti gli appuntamenti

E' fitta l'agenda elaborata da PMI - Produttori Musicali Indipendenti, associazione che riunisce oltre 140 etichette operative sul panorama italiano, per la prossima edizione della Milano Music Week, in programma nel capoluogo lombardo tra i prossimi 18 e 24 novembre: oltre a eventi, serate e incontri con gli artisti il programma include anche due panel dedicati rispettivamente all'equilibrio di genere e alla direttiva sul diritto d'autore approvata nel settembre del 2018 dal parlamento europeo.

Il primo, intitolato “Diversità ed inclusione nell’industria musicale italiana: il futuro del femminismo sono gli uomini”, avrà luogo presso la Learning Room di BASE Milano, in via Bergognone 34, e vedrà confrontarsi col pubblico Giulia Mazzetto (Vice MD di Carosello Records), Maria Giulia Trippa (Senior Press Officer di Goigest), Antonia Peressoni (Senior Press Officer di Cap10100 e fondatrice di Indie Pride) e Sara Colantonio (Production Manager di Na Cosetta e Community Manager di shesaid.so Italy): l'incontro è promosso - oltre che da PMI - anche da shesaid.so, la rete globale di donne che lavorano nell’industria musicale.

Il secondo, battezzato “Copyright Directive: what’s next? La tutela dei diritti degli Artisti e il valore della musica post rivoluzione digitale”, è programmato per il 22 novembre presso la sala B di BASE Milano, sempre in via Bergognone, 34: su temi come la modernizzazione del il diritto d’autore, il suo adeguamento ai cambiamenti del sistema digitale e il recepimento della direttiva da finalizzare entro il 2021 interverranno Matthieu Philibert (Public Affairs Director di Impala, l'associazione internazionale di etichette indipendenti), Heloise Fontanel (Head of European and International Public Affairs di Sacem, la società di collecting francese), Micki Meuers (Chair di DEFKOM - Member of GEMA) e Francesca Trainini (Vice Presidente di PMI e Chair di Impala).

La settimana sarà poi costellata di eventi dal vivo che avranno luogo in diverse location sparse per Milano: il 19 dicembre, alle 18,30, i Marlene Kuntz saranno protagonisti di un live alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, mentre alle 19, allo Spirit de Milan, Mario Lavezzi sarà il protagonista della serata "1969-2019 - 50 anni di storia e racconti del vero “music maker” italiano". Lo stesso giorno, alle 21, presso Germi, in via Cicco Simonetta 14, i Siberia presenteranno il loro album “Tutti amiamo senza fine”. Il 21 novembre Delmoro sarà di scena, a partire dalle 20, presso il Linecheck District, al quale seguirà - a partire dalle 21, presso Santeria, in viale Toscana 31, il set di Voodoo Kid. Il giorno successivo, alle 14, presso la La Capsula - musicROOMS @ BASE Milano (in via Bergognone 34) sarà di scena Birthh, mentre lo stesso giorno, presso Germi, Paolo Jannacci presenterà dal vivo il suo disco d'esordio da cantautore "Canterò".

Ecco, di seguito, il calendario completo degli appuntamenti:

Martedì 19 novembre

Marlene Kuntz Live

H 18.30 c/o laFeltrinelli – Store di Piazza Piemonte

(Ala Bianca Group)

Mario Lavezzi / 1969-2019 - 50 anni di storia e racconti del vero “music maker” italiano

H 19.00 c/o Spirit De Milan

(NAR International)

INRI Night con Bjrg, Fiori di Cadillac, Brattini, Molla

H 20.00 c/o Associazione Ohibò

(Metatron)

Rockol Live Showcase: Siberia - Presentazione dell’album “Tutti amiamo senza fine”

H 21.00 c/o Germi - Luogo di contaminazione

(Sugar - Maciste Dischi)

Mercoledì 20 novembre

Sound Faktory - 12 ore di musica: ideazione, sviluppo ed esperienza sonora

Con Mauro Farina

H 10.00 c/o Sound Faktory

(The Saifam Group)

60 anni di Carosello Records: la discografia indipendente italiana tra storia, presente e futuro

H 17.30 c/o Cripta Aula Magna - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

(Carosello Records)

Telestar | sottovoce per Milanodabere.it

H 20.00 c/o redazione Milanodabere.it

(Totally Imported)



Giovedì 21 novembre

DAY 0 - Delmoro live

H 20.00 c/o Linecheck District

(Carosello Records)

New Attitude

Live show con Voodoo Kid

H 21.00 c/o Santeria Toscana

(Carosello Records)

Venerdì 22 novembre



Birthh & Phil Taggart – Panel “Slaker guide to the (International) music industry”

H 11.00 c/o BASE Milano

(Carosello Records)

Showcase di presentazione di Birthh

H 14.00 c/o La Capsula - musicROOMS @ BASE Milano

(Carosello Records)

Rockol Talk Show: Carosello Records 60x60 – Sessanta canzoni, sessant’anni di storia, sessant’anni di valore alla musica ​

H 17.30 c/o Germi – Luogo di contaminazione

(Carosello Records)

Music Hub 4.1 – Songwriters

H 18.00 c/o LePark

(The Saifam Group)

Rockol Live Showcase: Paolo Jannacci – Presentazione dal vivo dell’album “Canterò”

H 21.00 c/o Germi – Luogo di contaminazione

(Ala Bianca Group)

Sabato 23 novembre

Metal 2020 - Where the hell's the innovation?

Con Mario de Riso

H 17.45 c/o BASE Milano

(Frontiers Records)

Brilla Speciale Milano Music Week Indie Beat Generation – La new generation dell’industria creativa italiana

Live show con Brenneke

H 21.00 c/o Hug Milano

(Totally Imported)

Adidas Originals meets Santeria

Live show con Birthh

H 22.00 c/o Santeria Toscana

(Carosello Records)

Domenica 24 novembre

Ylenia Lucisano Eurotour

Special guest il cantautore Tricarico.

H 21.30 c/o Mare Culturale Urbano

(Bollettino Edizioni Musicali)