Sergio Caputo: ascolta il singolo "Amo il mio nuovo look". Video

Dopo la collaborazione artistica del 2017 con Francesco Baccini, col quale ha pubblicato l’album di inediti “Chewing gum blues”, e dopo l'uscita di "Oggetti smarriti", un album unplugged con tre inediti, e altri brani “cult” della sua carriera, Sergio Caputo torna a sorpresa con un singolo inedito, "Amo il mio nuovo look": all'incrocio fra lo swing e lo smoot jazz, è una canzone piacevole e accattivante accompagnata da un video che svela l'origine del titolo (la barba lunga la conoscevamo già, ma…).

https://www.youtube.com/watch?v=3yXMPqg6epo

Ecco come Caputo presenta la canzone:



"Amare se stessi è il modo migliore per vivere bene e dare agli altri un'immagine positiva di noi. Non sappiamo dove va il mondo, ma cercare di fermare il tempo artificialmente non è possibile, la cosa migliore è reinventarsi e buttarsi nel futuro. Insomma, in un mondo di apparenze, cercare di essere veri è la strada migliore".