Madonna, il riscaldamento hot prima del concerto

Madonna, impegnata nel tour a supporto del suo “Madame X”, ha pubblicato nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram un video che mostra gli esercizi che la popstar statunitense fa prima di salire sul palco. Il “riscaldamento vocale”, come Madonna lo presenta nella didascalia che accompagna il video, della signora Ciccone consiste in un massaggio al petto che Madonna attua tenendosi i seni tra le mani mentre si trova semi coricata, a pancia in su. Potete vederlo nella clip da lei postata:

La voce di “Like a Virgin” andrà in scena domani a Las Vegas per un’altra delle date della residency al Colosseum che vede la cantante protagonista nella Città delle luci, dove Madonna si tratterà fino al 25 novembre, per poi proseguire il tour nel resto degli States e, a partire dal mese di gennaio, in Europa e Gran Bretagna. “Madame X” è il quattordicesimo album in studio di Madonna, pubblicato nel giugno 2019 a circa quattro anni di distanza dal precedente “Rebel Heart”.