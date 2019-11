Ozzy Osbourne, ascolta ‘Under the Graveyard’. È ‘Ordinary Man’ il nuovo album

Dopo averlo annunciato ieri il già frontman dei Black Sabbath ha infine diffuso un nuovo singolo. Il brano, del quale Ozzy Osbourne ieri aveva fatto ascoltare qualche secondo di teaser, porta il titolo di “Under the Graveyard” ed è, spiega l’artista britannico, il singolo apripista del suo nuovo progetto discografico, “Ordinary Man”, in uscita all’inizio del prossimo anno. Potete ascoltare “Under the Graveyard” qui:

A proposito di “Ordinary Man”, che andrebbe a costituire il primo album d’inediti di Osbourne dai tempi di “Scream”, il disco da lui firmato nel 2010, l’artista ha fatto sapere che il disco è stato registrato a Los Angeles e include le collaborazioni del bassista dei Guns N’ Roses’ Duff McKagan, del batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith e del produttore Andrew Watt.

Ozzy ha incontrato il produttore Andrew Watt nel corso della lavorazione di “Take What You Want”, una delle canzoni dell’ultima prova di studio di Post Malone, “Hollywood’s Bleeding”, realizzata in collaborazione con l’ex Black Sabbath e Travis Scott. Da quel momento le cose sono andate così:

Dopo che abbiamo finito quella canzone lui ha detto ‘saresti interessato a iniziare un album?’. Io ho detto ‘sarebbe fantastico cazzo, ma ora penso che non voglio lavorare in uno studio seminterrato per sei mesi!’ E in poco tempo avevamo l’album pronto. Duff e Chad sono arrivati e abbiamo iniziato a fare jam durante il giorno e io lavoravo sulle canzoni la sera.

ha raccontato Ozzy sulla genesi di “Ordinary Man”, concludendo: