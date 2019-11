X Factor, chi è stato eliminato nel terzo live

Terzo appuntamento in diretta per X Factor 2019. Questa sera i concorrenti rimasti in gara si sono sfidati sulle note dei brani che i giudici hanno affidato loro: due di loro sono stati eliminati, dopo che nelle puntate precedenti sono rimasti fuori dalla gara Mariam Rouass delle Under Donne ed Enrico Di Lauro degli Under Uomini.

Si parte con la pima manche. I dieci concorrenti rimasti in gara, Eugenio Campagna, Nicola Cavallaro, Marco Saltari, i Sierra, i Seawards, i Booda, Lorenzo Rinaldi, Davide Rossi, Giordana Petralia e Sofia Tornambene, si esibiscono con i brani con i quali già nelle puntate precedenti avevano conquistato il pubblico. La manche si conclude con l’eliminazione di Marco Saltari degli Over di Mara Maionchi.

È la volta delle seconda manche. Partono i Booda con “All Or Nothing” di Elliphant featuring Bunji Garlin & Diplo. Tocca a Nicola Cavallaro che canta “Happy” di Pharrell Williams e poi a Sofia Tornambene, che si cimenta con “C’est la vie” di Achille Lauro. È il turno di Lorenzo Rinaldi, con “Baby I Love You” dei Ramones. I Sierra portano poi in scena “Le acciughe fanno il pallone” di Fabrizio De André, mentre Giordana Petralia canta “Bellyache” di Billie Eilish. X Factor 2019 prosegue con le esibizioni di Eugenio Campagna con l’inedito “Cornflakes”, di Davide Rossi con “Why’d You Only Call Me When You’re High?” degli Arctic Monkeys e, infine, dei Seawards, che presentano “Vedrai vedrai” di Luigi Tenco.

Dopo l’esibizione dell’ospite di questa sera, Marracash, è la volta del verdetto: viene eliminato Lorenzo Rinaldi, della squadra di Malika.