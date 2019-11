Rod Stewart, c’è anche lui a Roma per il suo Celtic

C’è anche Rod Stewart nella Capitale oggi, paparazzato nel centro di Roma e finito sul quotidiano romano Il Messaggero. L’ex Faces è volato in Italia per supportare il Celtic, che stasera sfida all’Olimpico la Lazio. Scrive Il Messaggero che il cantante nato a Londra è sceso dal suo veicolo accompagnato da suo nipote e da due amici, in pantaloni bianchi e camicia e giacca dalle fantasie floreali. Al Celtic, come ricorda il quotidiano capitolino, Rod Stewart ha dedicato anche il brano del 1977 "You're in My Heart (The Final Acclaim)", incluso nel disco dell’artista britannico “Foot Loose & Fancy Free”. Scrive sempre Il Messaggero che il cantante si è fermato a gustare un piatto di pasta e un bicchiere di vino in un ristorante di piazza del Popolo.

Il prossimo 22 novembre il cantante darà alle stampe la raccolta “You're In My Heart” con i suoi classici riproposti con nuovi arrangiamenti eseguiti dalla Royal Philharmonic Orchestra. La pubblicazione celebrerà i 50 anni di carriera di Rod Stewart, che nel 1969 pubblicava il suo debutto “An Old Raincoat Won't Ever Let You Down”.