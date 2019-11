Rosalía, nuova musica: ascolta il singolo ‘A Pale’

Nuovo singolo per Rosalía, che ha pubblicato oggi, 7 novembre, il brano “A Pale”, a quasi un anno esatto di distanza dalla divulgazione dell’ultimo disco della cantante catalana, “El mal querer”, pubblicato il 2 novembre del 2018. “A Pale”, prodotta da Rosalía insieme a El Guincho e Frank Dukes, è stata presentato dall’artista, attraverso una nota stampa, in questi termini:

Prende il nome dagli onnipresenti bancali per la spedizione del legno dai quali Rosalía è stata circondata per anni essendo cresciuta in una zona nei dintorni di Barcellona dominata dall’industria dei camion, ma lo spirito della canzone ruota intorno all’idea di ‘fare le cose in grande’, la nostra capacità di essere forti nel trasportare un grande peso.