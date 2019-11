Ozzy Osbourne, domani una nuova canzone

Uscirà domani, 8 novembre, una nuova canzone di Ozzy Osbourne. L’ex Black Sabbath l’ha fatto sapere sui suoi social, svelando anche una piccola anticipazione del brano, qualche secondo di musica che potete ascoltare qui:

L’artista britannico, discograficamente fermo a “Scream” del 2010, darà alle stampe il suo nuovo album il prossimo mese di gennaio, stando alle parole spese a tal proposito dalla moglie Sharon nei giorni scorsi. Quando era stato Ozzy, invece, a parlare delle sua prossima fatica solista la voce di “Paranoid” aveva definito l’album il migliore da lui “mai registrato”, spiegando che se non fosse stato per il disco, realizzato dal cantante avvalendosi della collaborazione del produttore Andrew Watt, sarebbe ancora a letto cercando di riprendersi dai problemi di salute attraversati a partire dall’inizio dell’anno da Ozzy. Sempre per ragioni di convalescenza, il live italiano di John Michael Osbourne, classe 1948, che avrebbe dovuto andare in scena il 10 marzo 2020, ha subito un secondo slittamento ed è stato rinviato a data da definirsi.