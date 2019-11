Cosa ci faceva Billie Eilish alla Third Man Records di Jack White?

Lo scorso mercoledì 6 novembre Billie Eilish si è esibita in un concerto per pochi intimi alla Third Man Records, l’etichetta di Jack White con sede a Nashville, Tennessee. Accompagnata dal fratello e collaboratore Finneas, la giovanissima cantante statunitense ha messo in scena un set di 11 canzoni, inclusi i suoi brani più noti, come “Bad Guy”, “Bury a Friend”, “Wish You Were Gay” e “When The Party’s Over”. E stando a quanto riferito in primo luogo dalla testata a stelle e strisce The Tennessean ma anche dai principali giornali musicali statunitensi il set confluirà in un nuovo album dal vivo firmato dai due fratelli californiani, notizia confermata anche dai canali ufficiali dell’etichetta, che notificano la pubblicazione per il prossimo mese. La novità potrebbe non essere l’unica per Billie Eilish, che nei giorni scorsi ha fatto sapere di essere al lavoro su due nuovi brani, che potrebbero benissimo costituire i primi mattoni di un nuovo album, ideale seguito dell’esordio dell’artista, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Scrive sui suoi social la Third Man Records che l’LP dal vivo sarà disponibile nei suoi rivenditori a partire dal mese prossimo.

Nell’introdurre la performance di Billie Eilish nella Blue Room dell’etichetta fondata nel 2001 l’ex White Stripes ha presentato la cantante come “qualcuno che amiamo davvero e che pensiamo sia davvero innovativa e ispiratrice”.

L’artista è attualmente impegnata a portare la sua musica sui palchi internazionali. La sua tournée farà nuovamente tappa anche in Italia, dopo il passaggio dello scorso mese di agosto, il 17 luglio 2020 all’Area Expo di Rho.

Ecco la scaletta del live della Eilish alla Third Man Records di ieri:

wish you were gay

all the good girls go to hell

ocean eyes

bad guy

idontwannabeyouanymore

bury a friend

come out and play

COPYCAT

i love you

bellyache

when the party's over