Music Biz, l'industria musicale spiegata facile: il biglietto nominale tra lodi e polemiche

Introdotto il 30 dicembre del 2018 con la legge 145 per arginare il fenomeno del secondary ticketing e entrato il vigore dallo scorso 1° luglio, il biglietto nominale non ha mancato di suscitare polemiche: vi spieghiamo di cosa si tratta e quali sono le critiche che vengono mosse al biglietto nominale nella puntata di oggi di Music Biz.

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

