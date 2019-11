Robbie Williams a Liam Gallagher: 'Comprati un paio di coglioni'

Evidentemente non pago di litigare con Jimmy Page per ragioni di vicinato, l'ex Take That Robbie Williams ha deciso di riattizzare una storica rivalità rimasta sopita per un po' di tempo: quella con Liam Gallagher.

Tra i due il rapporto è da sempre altalenante: piuttosto vicini negli anni Novanta, ai tempi dell'esplosione del brit pop, la star di Stoke-on-Trent e il frontman mancuniano si sono stuzzicati più di una volta in tempi recenti. Nel 2018 Williams aveva cercato di ricucire col collega, proponendogli una collaborazione, che il fratello di Noel aveva rifiutato con tutta la diplomazia della quale è capace. La voce di "Angels" era tornata alla carica qualche mese dopo, prendendosi gioco di Liam durante uno show al Las Vegas - "Se vi è piaciuto il concerto, sono Robbie Williams. Se invece non vi è piaciuto, sono Liam Gallagher, così che su Twitter possiate scrivere: 'Liam Gallagher ha fatto cagare'" - lasciando poi cadere la cosa.

L'ex socio di Gary Barlow è tornato alla carica nelle ultime ore rispondendo a un tweet pubblicato da Gallagher lo scorso 4 novembre.

While your out buy yourself a pair of bollocks 🥊 — Robbie Williams (@robbiewilliams) November 7, 2019

"Sono i giro per comprarmi una grossa padella per friggere per farmi del gran cazzo di pesce fritto", ha fatto sapere Liam, sentendosi rispondere da Robbie: "Già che sei fuori, vedi di comprarti anche un paio di coglioni".

Robbie Williams pubblicherà il suo primo album di Natale "The Christmas Present" il prossimo 22 novembre: alla realizzazione dell'album hanno contribuito, tra gli altri, Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum e il pugile Tyson Fury.