Ozzy Osbourne: 'Se non fosse per Sharon sarei morto'

Nel corso della presentazione alla stampa americana del suo cofanetto "See You On The Other Side", la storica voce dei Black Sabbath Ozzy Osbourne ha raccontato del rapporto che lo lega a Sharon Arden, la sua moglie e manager sposata nel 1982.

"Se sono ancora qui, dopo cinquant'anni di questa vita, lo devo senza dubbio a mia moglie Sharon", ha spiegato il cantante britannico: "Se non fosse stato per lei, oggi non sarei qui. Non sarei vivo".

"Mi ha sostenuto quando ne avevo bisogno. E mi ha anche urlato dietro, quando me lo meritavo. A suo tempo non mi faceva certo piacere che mi urlasse dietro, ma sulla lunga distanza arriva il momento dove devi alzare il culo e fare quello che devi fare. E credo che quello che dovevo fare sia questo", ha proseguito Osbourne: "Quando io e Sharon abbiamo iniziato a frequentarci, eravamo tutti e due al verde: niente carte di credito o altro. Tenevamo tutti i soldi guadagnati con i concerti in una ventiquattrore e dormivamo in motel da quattro soldi. Tenevo la valigetta ammanettata al mio polso perché se ce l'avessero fregata saremmo finiti. Ma era divertente, perché non avevamo niente da perdere e tutto da guadagnare".

Sharon Osbourne ha recentemente fatto sapere, nel corso di un'intervista all'emittente digitale SiriusXM, che il prossimo album solista di Ozzy, ideale successore di "Scream" del 2010, verrà pubblicato il prossimo mese di gennaio: il concerto che la voce di "Paranoid" aveva programmato in origine lo scorso primo marzo poi rimandata al 10 marzo prossimo è stata ulteriormente procastinata al 2021, in data ancora da stabilire.