Noel Gallagher: 'Come fratello meglio Boris Johnson di Liam'

Prosegue - rigorosamente a distanza, ma, a differenza di altre volte, a bassa intensità - l'eterna polemica tra i fratelli d'oro del brit rock: Noel Gallagher, intervistato dal Daily Star, ha scherzosamente dichiarato che preferirebbe avere come fratello il controverso primo ministro e leader del partito conservatore britannico Boris Johnson piuttosto che Liam, col quale condivise l'avventura nella band di "Wonderwall".

"Direi che Boris è più divertente [di Liam]", ha spiegato il già principale compositore degli Oasis: "E poi ha una padronanza della lingua inglese superiore. Liam, tuttavia, ha un aspetto migliore. Probabilmente, come fratello, non vorrei né l'uno né l'altro".

Dopo aver definito "estenuante" lo scontro ormai protrattosi da anni con il familiare, Noel è tornato a parlare delle origini del dissidio ormai diventato umanamente, prima ancora che professionalmente, insanabile: "Ha insultato molte volte mia moglie, pur non avendo nulla a che fare con lei. Poi ha insultato i miei figli, e a quel punto la faccenda è diventata davvero stupida. Quanti figli ha Liam? Ufficialmente, intendo. Credo siano quattro. Ma non essendosi mai sposato il problema non si è mai posto".

Mentre Noel non ha ancora annunciato attività dal vivo per promuovere il suo ultimo EP, "This Is the Place", pubblicato lo scorso mese di settembre, Liam ha annunciato due date in Italia il supporto al suo nuovo album solista "Why Me? Why Not", uscito praticamente in contemporanea all'ultima prova del fratello: l'ex frontman degli Oasis sarà di scena il prossimo 15 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma e il giorno successivo al Forum di Assago, alla periferia sud di Milano.