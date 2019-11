Robyn Crawford: 'Io e Whitney Houston ci amavamo'

Come riferisce Dagospia, la testata americana People ha pubblicato un'estratto di "A Song For You: My Life with Whitney Houston", libro di prossima uscita scritto da Robyn Crawford, amica della sfortunata diva soul americana scomparsa nel 2012 all'età di 48 anni. Nel volume la Crawford racconta di essere stata legata alla cantante di "I Will Always Love You", nei primissimi anni Ottanta, da una vera e propria relazione sentimentale: il rapporto fisico tra le due fu interrotto dalla stessa Houston subito dopo la firma del contratto che legò l'interprete di Newark al produttore Clive Davis, gigante della discografia USA:

"Mi disse che non dovevamo avere più rapporti perché questo rendeva il nostro viaggio più difficile. Aggiunse che se le persone lo avessero scoperto, lo avrebbero usato contro di noi. Era così negli anni ’80. Whitney inoltre mi disse che la madre, la cantante gospel Cissy Houston, le aveva detto che non era naturale che due donne fossero così vicine. E noi lo eravamo".

La fine della (supposta) relazione non minò l'amicizia tra le due, che continuarono a frequentarsi:

"Non abbiamo mai parlato di etichette, come lesbiche o gay. Vivevamo le nostre vite e speravo che potesse andare avanti così per sempre. Volevamo stare insieme, e questo significava tanto per noi (...). Whitney sa che l'ho amata e so che ha amato me. Ci siamo ripromesse di starci accanto".

La Crawford è oggi professionamente impegnata come istruttrice di fitness e legata sentimentalmente all'attuale compagna Lisa Hintlemann, insieme alla quale ha adottato due figli. A proposito del suo libro, l'autrice ha spiegato: