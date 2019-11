Zucchero, presenta il nuovo album D.O.C: 'Un ritorno all’impegno civile'

"D.O.C.", il nuovo album di Zucchero in uscita domani, è composto da 11 brani e 3 bonus track, fra cui il singolo di lancio “Freedom”. Fra i coautori di alcune canzoni compaiono Francesco De Gregori (“Tempo al tempo”), Pasquale Panella e Daniel Vuletic (“La canzone che se ne va”) e Davide Van De Sfroos (“Testa o croce”). “Ho cercato di rinnovarmi, rimanendo me stesso. È sempre molto complicato, ma penso di esserci riuscito – racconta l’artista emiliano - nel disco parlo di genuinità e autenticità, in un mondo dove domina l’apparenza. Un mondo che mi preoccupa. È necessario tornare all’impegno civile, l’album parla anche della libertà, di cui ci siamo dimenticati e che pensiamo di aver acquisito, ma non è così. Basta guardare quello che sta succedendo nel mondo. Parlo anche di fede, è un tentativo di redenzione, che per un ateo come me significa molto. Il Dio cristiano non c’entra, ma inseguo comunque uno spirito. L’album è frutto di un anno e mezzo di lavoro, ci sono tante influenze e incursioni che vanno dal soul al gospel, passando per il blues, il pop e il progressive”.

A breve Rockol pubblicherà il resoconto completo della presentazione.