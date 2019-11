Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo: una serata dedicata a Springsteen per i lettori di Rockol

Una serata speciale per i nostri lettori, in cui due grandi musicisti italiani raccontano e suonano un grande musicista d'oltre oceano.

Il 21 novembre Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo cantano e raccontano Bruce Springsteen, in uno show che Rockol ha organizzato presso Germi, il locale dei due musicisti in zona Darsena a Milano. E gli inviti per lo show saranno disponibili solo attraverso Rockol.

Lo show si svolge durante la Milano Music Week: Rockol ha organizzato un vero e proprio format dedicato alle professioni e ai temi centrali del music business con Germi - Luogo di contaminazione: da martedì 19 a venerdì 22 novembre, in Via Cicco Simonetta 14/4, sono previsti appuntamenti con l’industria musicale, numerosi artisti e tanta musica suonata

E il climax sarà appunto questa serata a tema ed inedita: Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo frequentano la musica del Boss da tempo, suonando sue canzoni in diverse occasioni, ma non gli hanno mai dedicato una performance intera.

Per ottenere gli inviti alla serata dovete tenere d'occhio Rockol: nei prossimi giorni pubblicheremo una notizia con una domanda. Riceveranno un posto per lo show i primi che risponderanno scrivendo ad un indirizzo mail che comunicheremo nei prossimi giorni

La serata sarà uno dei numerosi eventi programmati presso Germi: un vero proprio format con i Rockol Talk Show, i Rockol Workshop e i Rockol Live Showcase: i temi caldi dell’industria - dalle nuove scene al marketing al ticketing - raccontati in maniera accessibile, dai protagonisti, in collaborazione con attori come TicketOne e Nuovo IMAIE e Carosello Records. E tanta musica suonata: showcase di Siberia (in collaborazione con Sugar e Maciste Dischi) e Paolo Jannacci (in collaborazione con Ala Bianca) e interventi assortiti di Luca Carboni, Piotta, Diodato e Angelica.

Durante La Milano Music Week, di cui è media partner, Rockol partecipa alla prima edizione dei Music Making Prize, riconoscimento concepito dall'industria discografica italiana per premiare le figure professionali operative nella filiera del comparto musicale, e all’incontro sulla Direttiva Copyright 2020 organizzato da Nuovo IMAIE presso la Luiss Business School di Milano il 18 novembre.

Questo il programma completo degli eventi di Rockol a Germi per la Milano Music Week:

19 novembre, ore 17:30: Rockol Talk Show: La nuova scena romana - presentazione libro: “Mamma Roma”. con Luca Carboni, Luca Bernini e Mattia Marzi

19 novembre, ore 21.00: Rockol Live Showcase: Siberia (In collaborazione con Sugar e Maciste Dischi)

(In collaborazione con Sugar e Maciste Dischi) 20 novembre, ore 17:00: Rockol workshop: Marketing Per Artisti.

In collaborazione con Nuovo IMAIE, con la partecipazione di Andrea Marco Ricci e Piotta.

21 novembre, ore 17:00: Rockol Talk Show: Il Ticketing.

In collaborazione con TicketOne.Con la presenza di Stefano Lionetti (TicketOne) e Mimmo D’Alessandro (Dalessandro&Galli). Modera Davide Poliani (Rockol).

21 novembre, ore 21:30: Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo raccontano e suonano Bruce Springsteen

22 novembre, ore 17:30: Rockol Talk Show: Carosello, 60x60 .

Sessanta canzoni, sessant’anni di storia, sessant’anni di valore alla musica. Con Dario Giovannini, Andrea Laffranchi, Federico Pucci - interventi musicali di Diodato e Angelica.

22 novembre, ore 21.00: Rockol Live Showcase: Paolo Jannacci (in collaborazione con Nuovo IMAIE e Ala Bianca)

Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili e previa registazione con tessera ACSI. A partire dalla prossima settimana ci si potrà prenotare per gli eventi direttamente sul sito di Germi. La tessera ACSI è necessaria anche per il live di Manuel Agnelli e Rodrigo Erasmo - i cui biglietti verranno regalati ai lettori di Rockol tramite una news la prossima settimana.

Germi si trova in via Cicco Simonetta 14/4. Per accedere agli eventi è necessaria la tessera ACSI, che si può richiedere sul sito con 24 ore di anticipo. Aperto lo scorso 5 marzo da Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo insieme ai soci Francesca Risi e Gianluca Segale, Germi è un “luogo di contaminazione” dove si fondono diversi linguaggi musicali e non, dove non esiste alto e basso e dove in questi mesi si è passati dal rock di Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo e Steve Wynn al pop contemporaneo di Ghemon, dalla musica contemporanea a workshop di scrittura, a presentazioni di libri e di fumetti.