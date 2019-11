Off The Wall Wednesday, la nuova playlist sponsorizzata di Spotify

La società di streaming guidata da Daniel Ek ha fatto debuttare una nuova playlist realizzata in collaborazione con un marchio: la nuova Off The Wall Wednesday, a differenza delle già esistenti Discover Weekly, Release Radar e Daily Drive è stata brandizzata dalla nota casa di abbigliamento Vans. La playlist promette musica personalizzata basata sui "53 anni di impegno di Vans nel settore musicale, dalle Sidestripe Sessions alla House of Vans, passando per le numerose collaborazioni con gli artisti e per il Warped Tour".