Red Hot Chili Peppers, un concerto a giugno a Firenze Rocks 2020

Il prossimo 13 giugno la band capitanata da Anthony Kiedis salirà sul palco della Visarno Arena in qualità di headliner dell'evento di sabato, in occasione di Firenze Rocks 2020.

I biglietti per assistere al concerto dei Red Hot Chili Peppers saranno disponibili alla prevendita in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 del prossimo lunedì 11 novembre 2019 su www.ticketone.it/intesasanpaolo per 48 ore. La vendita generale dei titoli di ingresso sarà attiva sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate.Il prezzo di ogni singolo biglietto parte da 69 euro, come riportato sul sito ufficiale di Firenze Rocks.

La data di Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e Josh Klinghoffer alla Visarno Arena va ad aggiungersi al già annunciato appuntamento con i Green Day e i Weezer fissato per il prossimo 11 giugno nell'ambito dello stesso evento.

L’ultima volta che Kiedis, Flea e soci - discograficamente fermi a “The Getaway” del 2016 - hanno fatto tappa in Italia è stata in occasione dei due concerti dal vivo all’Ippodromo delle Capannelle di Roma il 20 luglio 2017 e all’Ippodromo di Milano il 21 luglio 2017.

Recentemente la formazione californiana - che sul finire dello scorso anno ha informato i fan di essere impegnata in studio nelle registrazioni del dodicesimo album in studio della propria carriera - è salita sul palco insieme al frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder, per un concerto di beneficenza a Los Angeles dove hanno proposto dal vivo le cover di "Purple Rain" di Prince e quella di "All Along the Watchtower" alla maniera di Jimi Hendrix. Stando a quanto riportato da setlist.fm, i Red Hot Chili Peppers sul palco del Silverlake Conservatory of Music hanno eseguito anche “Purple Stain”, canzone inclusa nel loro album del 1999 “Californication” e che non suonavano live da 15 anni.

Al Firenze Rocks si esibirà anche Vasco Rossi: al momento il rocker di Zocca - pur confermando il suo passaggio alla Visarno Arena - non ha ancora ufficilizzato la data esatta del suo concerto. Verosimilmente alla voce di "Bollicine" verrà accordato lo slot da headliner nel corso dell'ultima giornata del festival, quella del 14 giugno - l'unica, al momento, a restare ancora vacante, insieme a quella del 12 - così come già accaduto in occasione degli Heinkene Jammin' Festival del 2007 e del 2011.